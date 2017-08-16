Сегодня в Центральном округе Тулы отключат газ

Газоснабжение будет временно приостановлено в Левобережном в связи с ремонтными работами.

16 августа будет временно приостановлено газоснабжение ряда жилых домов в микрорайоне Левобережный.

Отключение газа связано с проведением работ по перекладке участка газопровода высокого давления к строящемуся Ледовому дворцу по ул. Новомосковской. Работы будут осуществлять специалисты АО «Тулагоргаз».

Газоснабжение приостановят по следующим адресам:

ул. Восточная, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

Уютный проезд, 1 — 2, 4, 6, 8, 10, 12;

ул. Защитников Тулы, 1 — 3, 5, 7, 9;

1-й Восточный проезд, 1 — 7;

2-й Восточный проезд, 1, 3 — 7, 9;

3-й Восточный проезд, 1, 3, 5, 7, 9.

Жителям указанных домов необходимо на время проведения работ перекрыть газовые вводы и не пользоваться газом до прихода специалистов для его пуска в каждую квартиру отдельно.

Работы по пуску газа и техническому обслуживанию газового оборудования в жилых домах будут проводиться 17 августа.