Сегодня в Центральном округе Тулы отключат газ
Газоснабжение будет временно приостановлено в Левобережном в связи с ремонтными работами.
16 августа будет временно приостановлено газоснабжение ряда жилых домов в микрорайоне Левобережный.
Отключение газа связано с проведением работ по перекладке участка газопровода высокого давления к строящемуся Ледовому дворцу по ул. Новомосковской. Работы будут осуществлять специалисты АО «Тулагоргаз».
Газоснабжение приостановят по следующим адресам:
- ул. Восточная, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
- Уютный проезд, 1 — 2, 4, 6, 8, 10, 12;
- ул. Защитников Тулы, 1 — 3, 5, 7, 9;
- 1-й Восточный проезд, 1 — 7;
- 2-й Восточный проезд, 1, 3 — 7, 9;
- 3-й Восточный проезд, 1, 3, 5, 7, 9.
Жителям указанных домов необходимо на время проведения работ перекрыть газовые вводы и не пользоваться газом до прихода специалистов для его пуска в каждую квартиру отдельно.
Работы по пуску газа и техническому обслуживанию газового оборудования в жилых домах будут проводиться 17 августа.
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