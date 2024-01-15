Сомнения прочь
20 января в рамках квартирника в «Октаве» выступит группа «Сомнения прочь». Отличительной чертой команды являются философские тексты и свободолюбивые взгляды с примесью психоделии.
Стилистически музыканты относят себя к инди-року. Коллектив «Сомнения прочь» выступил на множестве концертов и фестивалей на территории РФ и ближнего зарубежья, а также очень тепло был принят зрителями на ежегодном музыкальном фестивале OKTAVA LAB FEST 2023.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
20 января 2024, суббота
19:00
19 августа - 24 января 2023
18 - 25 января
27 декабря - 24 января 2023
18 - 24 января
18 - 24 января
28 декабря - 21 января 2023