20 января в рамках квартирника в «Октаве» выступит группа «Сомнения прочь». Отличительной чертой команды являются философские тексты и свободолюбивые взгляды с примесью психоделии.

Стилистически музыканты относят себя к инди-року. Коллектив «Сомнения прочь» выступил на множестве концертов и фестивалей на территории РФ и ближнего зарубежья, а также очень тепло был принят зрителями на ежегодном музыкальном фестивале OKTAVA LAB FEST 2023.



