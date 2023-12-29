21 января в Concert Hall выступит рок-группа Lumen.

Группа Lumen как была, так и остается важнейшей альтернативной командой страны, к их песням не применим термин «ретро». Поэтому юбилей группы — не торжество, а важный повод для встречи со слушателями и благодарность за многолетнюю поддержку. Весной состоялся большой тур с «электрической» программой, его продолжение будет акустическим.

Акустика — особенная история для Lumen. Она раскрывает более лиричную и философскую сторону группы. Это ни в коем случае не упрощение и не переложение песен в «подгитарный» вариант, это — выверенная и продуманная до каждой ноты unplugged-программа. И уже традиция для группы: тур, приуроченный к 20-летию, также был разбит на две части.

Работа над новой юбилейной unplugged-программой уже вовсю идет, группа интенсивно репетирует. Каким будет сет-лист и в каких аранжировках предстанут песни Lumen, вы сможете услышать на концерте!



Стоимость: от 1500 руб.