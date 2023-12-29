  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Концерты
  4. Lumen - Концерты в Туле - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Lumen

Lumen

21 января в Concert Hall выступит рок-группа Lumen.

Группа Lumen как была, так и остается важнейшей альтернативной командой страны, к их песням не применим термин «ретро». Поэтому юбилей группы — не торжество, а важный повод для встречи со слушателями и благодарность за многолетнюю поддержку. Весной состоялся большой тур с «электрической» программой, его продолжение будет акустическим.

Акустика — особенная история для Lumen. Она раскрывает более лиричную и философскую сторону группы. Это ни в коем случае не упрощение и не переложение песен в «подгитарный» вариант, это — выверенная и продуманная до каждой ноты unplugged-программа. И уже традиция для группы: тур, приуроченный к 20-летию, также был разбит на две части.

Работа над новой юбилейной unplugged-программой уже вовсю идет, группа интенсивно репетирует. Каким будет сет-лист и в каких аранжировках предстанут песни Lumen, вы сможете услышать на концерте!

Стоимость: от 1500 руб.

 

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
21 января 2024, воскресенье
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Великолепная пятерка
28 декабря - 21 января 2023
Иллизиум (Новомосковск)
Объектив
19 августа - 24 января 2023
Люксор Тула
Тайна едкого дыма
27 декабря - 24 января 2023
Люксор Тула
Из глубины
18 - 25 января
Синема Стар
Воздух
18 - 24 января
Алмаз Синема
Задира
18 - 24 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.