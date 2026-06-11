Мастер-класс по живописи

Когда: 12 июня, пятница, 16.30.
Где: Молодежный центр «Олимп».
 

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Это отличная возможность провести время интересно и с пользой, развить
творческие навыки и создать собственную картину в дружеской
атмосфере. (12+)

 

Танцевальный вечер

Когда: 14 июня, воскресенье, 17.00.
Где: Сквер ХХХ-летия ВЛКСМ.
 

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Каждое воскресенье лета в сквере играет духовой оркестр. Для вас
исполнят известные и всеми любимые песни. Вас ждут танцы прямо под
открытым небом. (о+)

 

Спектакль «Небесный тихоход»

Когда: 12 июня, пятница, 16.00.
Где: Новомосковский драматический театр.
 

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«Небесный тихоход» - это светлая и жизнеутверждающая история
о дружбе, любви и верности долгу, пронизанная русским победоносным
духом и искрометным юмором. (12+)

 

Развлекательная программа

Когда: 12 июня, пятница, 13.00.
Где: Прохоровский сельский дом культуры.
 

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Вас ждут увлекательные викторины, творческие мастер-классы, яркие
выступления и, конечно же, праздничное настроение. (о+)

 

Показ фильма «Дени и Мэни в кино»

Когда: по 17 июня.
Где: Кинотеатр «Иллизиум».
 

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Это лёгкая семейная комедия о дружбе лабрадора Дени и кота Мэни, которым приходится пережить разлуку и множество приключений. (6+)