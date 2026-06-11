Когда: 12 июня, пятница, 16.30. Где: Молодежный центр «Олимп».





Это отличная возможность провести время интересно и с пользой, развить

творческие навыки и создать собственную картину в дружеской

атмосфере. (12+)

Когда: 14 июня, воскресенье, 17.00.

Где: Сквер ХХХ-летия ВЛКСМ.







Каждое воскресенье лета в сквере играет духовой оркестр. Для вас

исполнят известные и всеми любимые песни. Вас ждут танцы прямо под

открытым небом. (о+)

Спектакль «Небесный тихоход»