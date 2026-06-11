Мастер-класс по живописи
Где: Молодежный центр «Олимп».
Это отличная возможность провести время интересно и с пользой, развить
творческие навыки и создать собственную картину в дружеской
атмосфере. (12+)
Танцевальный вечер
Где: Сквер ХХХ-летия ВЛКСМ.
Каждое воскресенье лета в сквере играет духовой оркестр. Для вас
исполнят известные и всеми любимые песни. Вас ждут танцы прямо под
открытым небом. (о+)
Спектакль «Небесный тихоход»
Где: Новомосковский драматический театр.
«Небесный тихоход» - это светлая и жизнеутверждающая история
о дружбе, любви и верности долгу, пронизанная русским победоносным
духом и искрометным юмором. (12+)
Развлекательная программа
Где: Прохоровский сельский дом культуры.
Вас ждут увлекательные викторины, творческие мастер-классы, яркие
выступления и, конечно же, праздничное настроение. (о+)
Показ фильма «Дени и Мэни в кино»
Где: Кинотеатр «Иллизиум».
Это лёгкая семейная комедия о дружбе лабрадора Дени и кота Мэни, которым приходится пережить разлуку и множество приключений. (6+)