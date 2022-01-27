Урологическая помощь в Туле по европейским стандартам

Коллектив урологического направления МЦ «Консультант» во главе с руководителем Вадимом Юрьевичем Малиновским.

Врачи многопрофильного медицинского центра «Консультант» рассказали о том, как изменилась урологическая служба центра за последний год, какие новые виды современной помощи стали доступны тулякам.

Вадим Юрьевич Малиновский, врач-уролог, руководитель урологического направления МЦ «Консультант»:

– 2021 год был особенным в истории урологической службы нашего медицинского центра. Мы стали одним из немногих частных медицинских центров России, где развивается лазерная хирургия предстательной железы. Был приглашен врач-уролог из Уфы, кандидат медицинских наук Марат Мусаевич Кутлуев, имеющий большой опыт таких операций. Было приобретено оборудование для лазерных операций на предстательной железе и успешно выполнены первые в Туле лазерные энуклеации предстательной железы при аденоме простаты.

Мы продолжили активно работать с мочекаменной болезнью, предлагая нашим пациентам все возможные неинвазивные и минимально инвазивные способы разрушения камней почек, мочеточников и мочевого пузыря. На сегодняшний день наш центр является единственной медицинской организацией в Туле, где в одном месте проводятся дистанционная ударно-волновая литотрипсия, контактная и перкутанная лазерная уретеронефролитотрипсия.

Можно сказать, что мы обеспечиваем удаление мочевых камней «под ключ» и всегда находим оптимальный способ избавить нашего пациента от проблемы.

Также в прошедшем году нами были проведены первые контактные уретеролитотрипсии с использованием гибких уретеронефроскопов. Использование оборудования данного типа снижает травматичность процедуры разрушения камня, тем самым повышая ее безопасность и уменьшая количество возможных осложнений в послеоперационном периоде.

Оказание сложной и разнообразной помощи требует серьезной поддержки со стороны сопутствующих служб. Нашей гордостью, бесспорно, является наш хирургический стационар. Здесь наши пациенты могут безопасно и под контролем квалифицированного персонала провести первые часы, а, при необходимости, и несколько суток после вмешательства. Нельзя не отметить, что за все время пандемии наш хирургический стационар ни разу не закрывался на карантин по причине инфицированности COVID-19 пациентов или персонала.

Мы располагаем всеми необходимыми возможностями лучевой диагностики. Это чрезвычайно важно в свете решаемых нами сложных клинических задач. В соответствии со стандартами Российского и Европейского общества урологов, внутренними стандартами центра, нашим пациентам проводятся ультразвуковые и рентгенологические исследования, компьютерная и магнитно-резонансная томография, в том числе с применением контрастных средств. Часть исследований являются уникальными, например, КТ-ангиоурография, позволяющая получить чрезвычайно точную информацию обо всех отделах мочевыделительной системы.

Консультативный прием ведет врач-уролог, кандидат медицинских наук Марат Мусаевич Кутлуев.

Марат Мусаевич Кутлуев, врач-уролог МЦ «Консультант», врач-онколог, кандидат медицинских наук:

– «Золотым стандартом» хирургического лечения урологических заболеваний сегодня являются минимально инвазивные операции, которые проводятся через небольшой разрез или вообще не требуют разреза. Такие операции гораздо безопаснее «больших» вмешательств, сопровождаются меньшим количеством послеоперационных осложнений, позволяют пациенту быстро восстановиться и вернуться к привычной жизни.

Первая гольмиевая лазерная энуклеация предстательной железы в Туле.

Одной из таких операций является уникальная для Тулы гольмиевая лазерная энуклеация предстательной железы. Операция проводится при нарушениях мочеиспускания, связанных с аденомой простаты. При проведении такой операции не производится разрезов кожи. Она имеет мало противопоказаний и практически бескровна. Ее можно проводить пациентам с любым объемом предстательной железы. Восстановление мочеиспускания после лазерной операции происходит значительно быстрее, чем после трансуретральной резекции простаты или операции по удалению аденомы, выполненной открытым способом. Гольмиевая энуклеация предстательной железы, что немаловажно, позволяет сохранить эректильную функцию.

Применение протоколов ускоренного восстановления после операции, наряду с минимальной операционной травмой, позволяет сократить сроки восстановления – наши пациенты возвращаются домой уже через 1-3 дня после операции. Полное восстановление, как правило, происходит в течение одного месяца.

Принимая во внимание всю сложность проблемы нарушения мочеиспускания, мы стараемся максимально сократить для наших пациентов сроки ожидания операции. Сегодня таким сроком является время, необходимое на предоперационное обследование пациента. И это время мы также можем сократить, проведя полный комплекс необходимых предоперационных исследований в условиях нашего терапевтического стационара. Такая мера сегодня не выглядит избыточной, так как сокращает не только время до операции, но и количество визитов в клинику, а следовательно, и риск инфицирования COVID-19.

Высокотехнологичная хирургическая помощь предъявляет особые требования к квалификации врачей, диагностическому оборудованию и оборудованию операционной.

Иван Демидов.

Фото предоставлено МЦ «Консультант».

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