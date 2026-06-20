Это реальные, востребованные сейчас профессии.

Фото Дмитрия Дзюбина

В субботу, 20 июня, в Тульской области официально стартовала приёмная кампания в колледжи и техникумы.

Выбор огромный и каждый найдет что-то для себя: IT, беспилотные системы, медицина, строительство, кулинария, дизайн, педагогика. Это реальные, востребованные сейчас профессии.

Сроки подачи документов:

Первая волна — до 10 августа

Вторая волна — до 25 ноября (на оставшиеся места)

Последний день зачисления — 1 декабря

«В буклете по ссылке — вся самая актуальная информация по всем профессиональным образовательным организациям региона: специальности, адреса, контакты, QR-коды для быстрого перехода на сайты», - сообщил в своем канале в МАХ губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.