Суворовцам вручили аттестаты и нагрудные знаки об окончании училища.

20 июня в Тульском суворовском военном училище прошла церемония окончания учебного года и состоялся выпуск воспитанников 6-й роты.

Выпускников поздравили заместитель Министра обороны РФ генерал армии, герой России Юнус-Бек Евкуров, другие представители Вооруженных сил, а также заместитель губернатора Тульской области, генерал-майор Владимир Цибульский.

«Вы сделали очень важный выбор в своей жизни – решили стать профессиональными военными. Училище помогло вам стать гражданами, патриотами, любящими и умеющими учиться и самосовершенствоваться.

Быть суворовцем – великая честь! На протяжении веков истинные патриоты ратными и трудовыми подвигами, научными открытиями, героическими свершениями укрепляли могущество нашей державы. Не сомневаюсь: каждый из вас, кто сегодня получает аттестат, принесёт пользу Отечеству и впишет в историю России самые яркие страницы», - сказал Владимир Цибульский.

Суворовцам вручили аттестаты и нагрудные знаки об окончании училища. Девять суворовцев награждены медалью «За особые успехи в учении 1 степени». Также состоялся традиционный вальс выпускников, прошло торжественное шествие. Завершился праздник исполнением гимна Тульского суворовского училища.

В этом году 6-я рота пополнила ряды выпускников, которые продолжат обучение в высших военно-учебных заведениях Министерства обороны РФ и других силовых структур.