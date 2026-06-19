Накануне в регионе уже были замечены очереди из автомобилистов.

Фото Никитаева Вадима.

Жители поселка Барсуки бьют тревогу: цены на бензин на местных АЗС взлетели почти на 50%. Об этом в редакцию сообщили местные жители. Теперь у туляков главный вопрос: будет ли ФАС проверять законность повышения цен?

Сегодня, 19 июня, стало известно, что антимонопольщики проводят проверку сетей АЗС «Трасса» и «Нефтьмагистраль» из-за сообщений о корректировке розничных цен на нефтепродукты.

По результатам анализа этой информации будет принято решение о наличии или отсутствии признаков нарушений антимонопольного законодательства.

Напомним, вечером 18 июня на некоторых тульских бензоколонках были замечены очереди из автомобилистов. На фоне скачка цен на топливо жители оружейной столицы вслед за москвичами решили подстраховаться и заправить свои машины по максимуму.