В начале июня в Тульской области стартовал уже восьмой сезон ежегодного социально значимого проекта «Лето во дворах».

Организатором выступает Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» совместно с администрациями муниципальных образований при поддержке правительства Тульской области и регионального отделения политической партии «Единая Россия».

Проект представляет собой серию праздников дворов, которые проходят в каждом муниципальном образовании, затрагивают почти все населенные пункты региона, объединяя людей самых разных возрастов. Для детей это возможность весело, энергично, активно и в отличной компании провести каникулярное время, для взрослых такие мероприятия — прекрасный повод собраться вместе и обсудить насущные вопросы развития территорий, а еще — отметить и поощрить общественных помощников за участие в благоустройстве, поддержании чистоты и укреплении добрососедских отношений.

Щекино: благодарность неравнодушным

В городе Щекино праздник пришел во двор дома № 19 по улице Победы. С приветственным словом к участникам обратилась глава района Елена Рыбальченко и председатель Общественного совета района Галина Ермолаева. В ходе праздника активистам были вручены благодарственные письма за неравнодушие и вклад в развитие своего двора и района. А настроение создавали артисты Щекинского досугового комплекса: звучали любимые песни, танцы, участников праздника радовали интерактивные игры.

Алексин: праздники с общественными активистами

В Алексине первым двором, куда заглянул праздник в этом году, стал дом № 2 по улице Вересаева в микрорайоне Петровское. Мероприятие прошло при участии комитета территориального общественного самоуправления № 7 и Культурно-досугового центра. Атмосферу праздника создавал хореографический коллектив «Созвездие», открывший программу зажигательным номером под символичную песню Дмитрия Покровского «Лето во дворах». С приветственным словом перед участниками выступил депутат Собрания депутатов Алексина, член фракции «Единая Россия» Егор Тебеньков.

На следующий день праздник прошел на территории общественного пространства на улице 50 лет ВЛКСМ, у стен Дома детского творчества. Сюда, в микрорайон Бор, пришли целыми семьями — от мала до велика. Председатель комитета территориального общественного самоуправления № 11 Галина Гарина вручила благодарственные письма местным жителям за активное участие в благоустройстве своих придомовых территорий. Концертную программу подготовили для зрителей воспитанники Дома детского творчества.

Заглянул проект и на территорию Авангардского Дома культуры. С праздником жителей поздравили староста поселка Авангард Алла Минько и председатель ТОС № 5 микрорайона «Горушки» Евгения Павлова.

«Я от души желаю всем здоровья, мирного неба, благополучия, благоденствия, чтобы в семье было всегда тепло и радостно, — цитируют Евгению Петровну „Алексинские вести“. — А еще мне очень хотелось выразить сердечную признательность вашей старосте Алле Минько. Столько социальных проектов уже реализовало при ее участии! Под ее началом Авангард заметно преображается. Это видно невооруженным глазом. Низкий вам поклон!»

С ответным словом выступила и сама Алла Анатольевна:

«Жители Авангарда принимают активное участие в самых разных мероприятиях: и в субботниках, и в таких праздниках, как „Лето во дворах“. Я благодарна всем жителям, кто помогает нам вместе реализовать наши проекты. Мы много работаем, активно обсуждаем различные проблемы. И я хотела бы, чтобы этот праздник позволил бы вам вновь встретиться, пообщаться и, конечно же, от души отдохнуть».

Узловский район: ТОСы участвуют

Общественные активисты не остаются в стороне от мероприятий и в Узловском районе. Так, в поселке Дубовка для гостей праздника были организованы различные активности: красочная игровая программа, танцевальные флешмобы и творческие номера, подготовленные педагогами и воспитанниками центра досуга детей и молодежи. С приветственным словом обратилась руководитель ТОС «Первомайское» Викторина Таршилова.

В поселке Каменецкий гостей праздника приветствовала председатель ТОС «Мечта» Наталья Лозинина:

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы вместе дать старт самым теплым, солнечным и ярким дням в году. Пусть это лето будет наполнено звонким детским смехом, интересными беседами, приятными встречами и отличным настроением. Давайте ценить каждый летний день, радоваться мелочам».

Для участников были организованы интересные настольные игры на развитие ловкости и координацию движений, на укрепление командного духа, звучали душевные песни.

Новомосковск: радость на новой детской площадке

Одной из первых локаций, принявших «Лето во дворах» в Новомосковске, стала детская площадка во дворе дома по улице Генерала Белова, 18. Примечательно, что обустроена она была только в прошлом году благодаря победе проекта председателя ТОС «Залесный» Надежды Тереховой в конкурсе инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС Тульской области, проводимом Ассоциацией «СМО Тульской области».

На празднике Надежда Ивановна обратилась с приветственным словом к жителям, пожелав всем тепла, радости и мира.

Ведущие подготовили для детей активные игры, веселые конкурсы и заводные танцы.

Плавский муниципальный округ: Карлсон и детский смех

Обустроенная в рамках конкурса инициативных проектов многофункциональная площадка для игровых видов спорта в селе Камынино Плавского муниципального округа стала центром игровой программы проекта «Лето во дворах». В этот вечер детям предложили целый набор подвижных игр: «Резиночка», «Веселая скакалка», «Лягушки», «Колечко» и многие другие.

«Дворовые игры учат детей общаться, создавать команды и работать в них, быстро соображать, соревноваться и, конечно, весело проводить время. Это живое общение и движение, которого так часто не хватает современным школьникам», — отметили организаторы.

Развлекательную программу «Что такое детство — это праздник» провели сотрудники Михайловского Дома культуры. Свежий воздух, эстафеты, хороводы, игра в «платочек» и метание мяча в корзину — все как в любимых дворовых забавах. Но настоящей изюминкой, подарившей детям восторг, стало появление Веселого Карлсона. Сказочный герой поздравил ребят, раздал воздушные шарики и сладкие угощения.

В поселке Диктатура и селе Мещерино праздники помогли провести работники Мещеринского Дома культуры, которые организовали для ребят насыщенные игровые программы. Дети под музыку участвовали в командных играх, проявляли смекалку, отгадывая головоломки, и активно поддерживали друг друга.

Суворов: самовар и тепло домашнего общения

В Суворове старт праздникам был дан во дворе дома № 4-а по улице Тульской. Жителей приветствовала председатель ТОС «Суворов» Валентина Колчугина. Праздник объединил жителей разных поколений и профессий. Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алина Исаева поблагодарила за активную позицию и вручила подарок старшей по дому Марине Шамовой. Изюминкой же вечера, создавшей тот самый уют, стало финальное чаепитие из настоящего самовара.

Богородицк: игры народов России

В Богородицке сотрудники Центра народной культуры и ремесла наполнили проект «Лето во дворах» национальным колоритом. Они подготовили и провели игровую программу «В кругу друзей». Поскольку нынешний год объявлен Годом единства народов России, дети поиграли в башкирскую «Юрту», татарскую «Угадай, догони», дагестанскую «Достань шапку» и русскую «Ручеек». Так через игру ребята прикоснулись к традициям разных народов нашей страны.