В Тульском областном онкологическом диспансере успешно развивается программа трансплантологии. Теперь жителям региона не нужно ехать в федеральные центры Москвы — сложнейшие операции по пересадке костного мозга проводят на месте. С начала года врачи уже спасли пять пациентов, рассказал в своих соцсетях глава региона Дмитрий Миляев.

62-летнему жителю города Донского провели сложнейшую операцию. Чтобы добиться ремиссии, ему потребовался год подготовки и несколько курсов химиотерапии. После этого врачи успешно выполнили трансплантацию.

Сейчас мужчина находится под круглосуточным наблюдением медиков, его состояние стабильное.

Ключевую роль сыграло открытие в 2025 году криобанка — современного хранилища для стволовых клеток, необходимых для трансплантации. Оснащение онкоцентра новейшим оборудованием позволило проводить такие операции.

Всего с момента запуска программы в 2025 году было выполнено уже 14 успешных пересадок.