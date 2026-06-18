Вслед за жителями столичного региона туляки решили подстраховаться и залить баки «под завязку».

Фото Юлии Александровой

Вечером 18 июня на некоторых тульских бензоколонках были замечены очереди из автомобилистов.

На фоне скачка цен на топливо жители оружейной столицы, вслед за москвичами, решили подстраховаться и заправить свои машины по максимуму.