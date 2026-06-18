Вечером 18 июня на некоторых тульских бензоколонках были замечены очереди из автомобилистов.

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На фоне скачка цен на топливо жители оружейной столицы, вслед за москвичами, решили подстраховаться и заправить свои машины по максимуму.