Съемки многосерийного фильма «Война и мир» по роману Л. Н. Толстого пройдут в Киреевском, Алексинском и Заокском районах Тульской области 9-30 июля.

Режиссёр Сергей Урсуляк уже приступил к подготовке: монтируются декорации, воссоздающие атмосферу начала XIX века.

Также объявлен кастинг актеров массовых сцен. Они будут задействованы в роли солдат русской и французской армий.

«Нам нужны артисты массовых сцен на постоянной основе. Возможны ранние сборы, дневные и ночные смены. Смена в кино составляет 12 часов, дополнительно оплачивается переработка», — рассказал Сергей Игнатов, бригадир актеров массовых сцен Тульской кинокомиссии.

Требования к претендентам на роль солдат русской и французской армии:

мужчины от 25 лет и старше, славянской или европейской внешности, рост от 170 до 186 см, размер одежды от 48 до 54.

«Всех полностью переодеваем и гримируем под эпоху. Обед на площадке предусмотрен. Оплата будет наличными по графику „один раз после четырех смен“ — и так весь период съемок. Гонорар достойный. Дополнительно оплачивается переработка», — добавил Сергей Игнатов.

Желающие принять участие в съемках, могут направлять заявки в мессtнджеры:

В заявке необходимо указать: ФИО, возраст, рост, размер одежды и обуви, телефон для связи, ник в телеграмме или ссылку на ваш ВК. Также необходимо прикрепить фотографии:

1. Портретное фото, чтобы хорошо было видно лицо и стрижку.

2. Фото в полный рост, чтобы хорошо было видно вашу фигуру.