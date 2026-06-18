Студент одного из городских вузов пошёл на преступление под давлением мошенников.

Тульский суд рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения 20-летнему молодому человеку, который стал жертвой мошенников и, в надежде вернуть потерянные 700 тысяч рублей, согласился совершить поджоги двух банковских отделений.

Возгорания произошли вечером 15 июня на ул. Фрунзе и Красноармейском проспекте. Молодого поджигателя задержал оперативно подоспевший на место происшествия экипаж ППС.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершённое путём поджога из хулиганских побуждений.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что на ближайшие два месяца фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.