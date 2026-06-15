Оружейники отыграли за свои страны шесть матчей на четверых.

Фото из архива Myslo.

В ближайшие дни в состав тульского «Арсенала» вернутся игроки, ранее вызванные в национальные сборные. Даниил Плотников отыграл за молодёжную сборной России полный матч с молодёжкой Ирака (итоговый счёт — 5:1 в нашу пользу).

Милош Брнович отстаивал честь своей родной Черногории в матчах со Словакией (сыграл один полный тайм, счёт — 2:2) и Болгарией (сыграл 58 минут, счёт — 0:1 в пользу Болгарии).

Давид Давидян выступил за сборную Армении в матчах с Молдовой и Казахстаном (отыграл 45 и 22 минуты соответственно, обе встречи закончились счётом 1:1). Доминиканец Эдарлин Рейес сыграл полный тайм в матче с Панамой. Итог — 4:2 не в пользу команды «арсенальца».