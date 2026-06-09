Во вторник, 9 июня, дорожники работали на ул. Малая Мира. Далее асфальт будут укладывать по следующим адресам:

  • ул. Техническая,
  • ул. Мичурина,
  • ул. Урванка (от ул. Трудовые резервы до д. 144),
  • ул. Профсоюзная,
  • ул. Шахтеров,
  • ул. Куйбышева - ул. Пашанина - Рязанское шоссе,
  • ул. Генерал-майора Мартиросяна,
  • ул. Транспортная.

Во время проведения работ возможны ограничения в движения автотранспорта. Администрация города просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее планировать свои маршруты и не оставлять автомобили на проезжей части в зоне ремонта дороги.