Фото: администрация Новомосковска

Во вторник, 9 июня, дорожники работали на ул. Малая Мира. Далее асфальт будут укладывать по следующим адресам:

ул. Техническая,

ул. Мичурина,

ул. Урванка (от ул. Трудовые резервы до д. 144),

ул. Профсоюзная,

ул. Шахтеров,

ул. Куйбышева - ул. Пашанина - Рязанское шоссе,

ул. Генерал-майора Мартиросяна,

ул. Транспортная.

Во время проведения работ возможны ограничения в движения автотранспорта. Администрация города просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее планировать свои маршруты и не оставлять автомобили на проезжей части в зоне ремонта дороги.