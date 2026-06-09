Во вторник, 9 июня, дорожники работали на ул. Малая Мира. Далее асфальт будут укладывать по следующим адресам:
- ул. Техническая,
- ул. Мичурина,
- ул. Урванка (от ул. Трудовые резервы до д. 144),
- ул. Профсоюзная,
- ул. Шахтеров,
- ул. Куйбышева - ул. Пашанина - Рязанское шоссе,
- ул. Генерал-майора Мартиросяна,
- ул. Транспортная.
Во время проведения работ возможны ограничения в движения автотранспорта. Администрация города просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее планировать свои маршруты и не оставлять автомобили на проезжей части в зоне ремонта дороги.