Они намерены увековечить его память, но для этого нужно связаться с потомками.

Тульский областной молодежный поисковый центр «Искатель» и поисково-исследовательский отряд «Память» ищет родственников Юрия Александровича Енькова 1927 года рождения. Юрий Еньков был похоронен на Всехсвятском кладбище в 1954 году.

На вершине памятника сохранился след от когда-то установленной там звезды, а сам монумент выполнен в виде корабля. В нём явно прослеживается морская тематика – присутствуют бескозырка, якорь и штурвал. Памятник постепенно разрушает коррозия.

Сейчас волонтёры расчистили место захоронения Юрия Енькова. Перед тем, как продолжить работу по сохранению памяти о краснофолотце, туляки намерены разыскать его родственников.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о семье Юрия Енькова, просят позвонить Раисе Николаевне Очневой по телефону: +7(919)085-76-34.