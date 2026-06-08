С 3 по 5 июля в усадьбе великого писателя пройдут спектакли, инопоказы, концерты, лекции и мероприятия для всей семьи.

В программе — показ спектакля «Обыкновенная смерть» Валерия Фокина с Евгением Мироновым в главной роли, премьера балета «Анна Каренина» в постановке Максима Севагина, аудиоспектакль Евгения Маленчева о последних днях жизни Толстого, в котором прозвучат голоса Юрия Погребничко и Евгения Цыганова, и многое другое.

Фестиваль организован международным фондом «Наследие Л. Н. Толстого» при поддержке Минкульта России и правительства Тульской области.

«Толстой» – давно уже не просто фестиваль, а живая душа тульской земли и неотъемлемая традиция всей культурной жизни региона. В Ясной Поляне, наследие гения говорит с каждым поколением громко, честно и современно. В преддверии 200-летия Льва Николаевича Толстого мы обязаны не просто беречь его мир, а зажигать им молодёжь и семьи по всей России — через театр, музыку, кино.

Тульская область гордится быть сердцем этой подготовки: мы встречаем гостей по-настоящему, с душой и заботой о каждой мелочи – от навигации до безопасности. Десятый, юбилейный «Толстой» должен стать не праздником, а событием, которое невозможно забыть. Правительство региона примет для этого все необходимые меры», – подчеркнул губернатор Дмитрий Миляев.

Программа фестиваля традиционно посвящена осмыслению биографии и творчества Л. Н. Толстог и включает в себя проекты разных форматов: от больших форм до сайт-специфик постановок и спектаклей-променадов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

Одним из ключевых премьер юбилейного фестиваля станет главная балетная премьера сезона Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко — балет «Анна Каренина» в постановке Максима Севагина на музыку Ильи Демуцкого. Премьера состоится в Москве с 25 по 28 июня 2026 года, после чего в Ясной Поляне пройдут первые гастрольные показы спектакля.

Смысловым центром балета станет противопоставление судеб и мировоззрений двух главных героев романа — Анны Карениной и Константина Левина, разрушительной страстности одной и тихой созидательности другого.

Еще одним главным событием фестиваля станут показы новой постановки Театра Наций «Обыкновенная смерть» по мотивам поздней повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича». Режиссер спектакля — Валерий Фокин. В ролях: Евгений Миронов, Марьяна Спивак, Кирилл Быркин, Антон Ескин, Владимир Белостоцкий, Глафира Лебедева и другие.

СПЕЦПРОЕКТЫ

Спецпроекты фестиваля этого года обращаются к малоизвестным страницам биографии Л. Н. Толстого, его увлечениям, духовным поискам и жизненным противоречиям. Эти темы раскроются через разные театральные формы — от спектакля о встрече разных ипостасей писателя за игровым столом до музыкального гулянья и постановки на исторической пасеке. Куратор программы специальных проектов — Евгения Петровская.

Режиссер Анна Потебня и драматург Егор Зайцев представят спектакль «История одного проигрыша» — историю о том, как на протяжении жизни менялись взгляды, убеждения и жизненные ориентиры писателя. Несмотря на все внутренние и внешние перемены, неизменным в жизни Толстого оставалось его пристрастие к игре в вист. Именно это противоречие вдохновило создателей спектакля, в котором за одним карточным столом встретятся четыре ипостаси писателя — юноша, юнкер, зрелый человек и старец — а также Софья Андреевна, свидетельница этих перемен.

Еще одной темой специальной программы станет отношение Л. Н. Толстого к музыке. Народная музыка и традиция народных гуляний станут главными героями интерактивного спектакля Дмитрия Мулькова «Гулянье». Зрители станут частью коллективного музицирования, каким оно было в эпоху Л. Н. Толстого, и вместе с фолк-коллективом «Переплет» исполнят яснополянские песни, которые любил сам писатель.

На исторической пасеке Льва Толстого вновь пройдет сайт-специфик спектакль «Пчеловод», впервые представленный в 2024 году. Зрители отправятся на прогулку по пасеке в защитных костюмах и, наблюдая за ее устройством, поразмышляют о близости уклада жизни человека и пчел, об истории и истинной вере. Автор идеи и режиссер спектакля — Кирилл Люкевич, театральный режиссер, педагог, один из создателей и руководителей самого маленького театра в Санкт-Петербурге «Блоха».

Специально для фестиваля «Толстой» режиссер Евгений Маленчев создал аудиоспектакль-променад «Дневник для одного себя». Режиссер стремится рассказать историю о двух близких людях, которые отправились в путь, ставший для одного из них последним.

В программу 2026 года войдет еще один спектакль-променад, посвященный последним дням жизни Л. Н. Толстого и его уходу из «Ясной Поляны». В постановке Этель Иошпы и Алены Смирницкой «Дом, который покинул Лев» Толстой отправляется в одинокое путешествие, чтобы постепенно освободиться от всего, что ненавидел и в то же время воспевал, и зритель проходит этот путь духовных исканий вместе с ним.

КИНО

Кинопрограмма этого года будет состоять из трех блоков: «Время подумать уже о душе», «Жизнь вокруг» и «Толстой на экране». Покажут фильмы, повествующие о философских размышлениях человека на закате жизни, среди которых такие шедевры мирового кино, как «Вечность и один день» (1998) Тео Ангелопулоса, «Коля — перекати поле» (2005) Николая Досталя, «Вкус вишни» (1997) Аббаса Киаростами и другие.

Картины, вошедшие в программу «Жизнь вокруг», отличаются по жанру и интонации, например, лирическая комедия «Облако-рай» (1990) Николая Досталя соседствует с классикой кино – драмой Джима Джармуша «Сломанные цветы» (2005).

Все они объединены темой поиска себя и ответов на сложные вопросы об устройстве жизни. В программу «Толстой на экране», посвященную классическим и неканоническим экранизациям произведений писателя, войдут такие фильмы, как «Шуга» (2007) Дарежана Омирбаева, «Мы снова живы» (1934) Рубена Мамуляна, «Воскресение» (2001) Паоло и Витторио Тавиани и другие.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

На фестивале традиционно состоятся лекции, занятия и творческие встречи. Продолжится «Круг чтения» — цикл публичных читок произведений Л. Н. Толстого, которые исполнят известные артисты театра и кино. В образовательную программу также войдут события «Интеллектуального клуба “Лев”» — творческие встречи с актерами и режиссерами спектаклей, представленных на фестивале.

Модератором бесед с Евгением Мироновым, Валерием Фокиным, Максимом Севагиным и другими деятелями театра выступит Владимир Ильич Толстой — директор Государственного музея-заповедника Л. Н. Толстого.

Специально к юбилею фестиваля и 160-летию сына Льва Толстого Ильи Львовича Толстого издательством «Бослен» были переизданы его мемуары «Мои воспоминания». В дни фестиваля состоится презентация книги, а в Доме Волконского открыта выставка, посвященная Илье Львовичу Толстому.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

В рамках музыкальной программы состоится фортепианный концерт Настасьи Хрущевой — пианистки, композитора, музыковеда, автора восьми балетов и музыки более чем к сорока драматическим спектаклям.

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА

Фестиваль «Толстой» представит обширную программу для всей семьи. В нее войдут детские спектакли, интерактивные детские мастер-классы в теплице и уличные спектакли на территории Ясной Поляны и Дома культуры. Детская программа этого года ориентирована на зрителей любых возрастов.

На фестивале будут показаны спектакли театра «Домик Фанни Белл» (Москва), театра кукол «Туки-Луки» (Пермь), «Театрального проекта 27» (Санкт-Петербург), интерактивного бэби-театра «Малыш Хаус» (Москва), «Первого театра» (Москва) и других. Культурный центр «Фенестра» (Санкт-Петербург), который подготовил специальную программу мастер-классов и интерактивные игры для всей семьи.