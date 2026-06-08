Подразделениями ПВО Минобороны России сбиты еще 13 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано.
Телефоны экстренных служб: 01, 101, 112.
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Подразделениями ПВО Минобороны России сбиты еще 13 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано.
Телефоны экстренных служб: 01, 101, 112.
Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте
Перейти во ВКонтакте
сегодня
79
1781
-22
сегодня
45
409
1
сегодня
34
1564
-5
сегодня
186
2546
4