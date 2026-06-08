Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Подразделениями ПВО Минобороны России сбиты еще 13 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано.