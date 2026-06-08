В понедельник, 8 июня, в 19.00, на территории Тульской области второй раз за день была объявлена ракетная опасность.
Единый номер вызова экстренных служб: 112.
Сохраняйте спокойствие и проследуйте в укрытие. UPD: Отбой в 19.25.
В понедельник, 8 июня, в 19.00, на территории Тульской области второй раз за день была объявлена ракетная опасность.
Единый номер вызова экстренных служб: 112.
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