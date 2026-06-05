Глава администрации Тулы Илья Беспалов проверил состояние общественных пространств города и дал ряд поручений по их благоустройству.

Фото администрации Тулы.

Во время осмотра Молодежного бульвара в Заречье выяснилось, что после зимы частично повреждено покрытие подпорных стен и двух лестничных пролетов. Косметический ремонт планируют выполнить в строительный сезон.

Также по просьбам жителей здесь проработают вопрос установки навесов над лавочками, чтобы защитить отдыхающих от солнца, и оборудуют поручень на одном из лестничных спусков. Кроме того, на территории бульвара появится новая фотозона, а под акациями засеют газон.

В Грамолинском скверике на улице Металлистов также планируют создать фотозону. Для борьбы с автомобилистами, которые сдвигают ограничительные полусферы и заезжают на территорию сквера, на въезде могут установить шлагбаум. Кроме того, здесь заменят фонари, поврежденные вандалами.

Во время объезда Илья Беспалов также посетил Казанскую набережную. Там поручено обновить газон на отдельных участках, подсыпать щебень и отремонтировать поврежденную плитку на пешеходных дорожках.

По итогам выезда глава администрации подчеркнул, что все общественные пространства должны своевременно ремонтироваться и содержаться в надлежащем состоянии.