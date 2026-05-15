Пресс-служба ВК «Тулица» сообщила о прекращении сотрудничества с 24-летней диагональной Ксенией Лебёдкиной:

«Лебедь, мы хотим сказать тебе спасибо за 3 сезона, которые ты провела в цветах нашего клуба! За эти годы менялось много, но ты всегда была собой! Твою честность и преданность к «Тулице» сложно описать словами, а любовь болельщиков лишь это подтверждает!»

Девушка играла за Тулу с 2023 года, а до этого выступала за родную «Минчанку». По информации Myslo, Лебёдкина продолжит волейбольную карьеру в одном из турецких клубов.