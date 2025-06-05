  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле продают второй этаж в Доме купца Платонова за 45,5 млн рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле продают второй этаж в Доме купца Платонова за 45,5 млн рублей
Фото Avito.

В Туле продают второй этаж в Доме купца Платонова за 45,5 млн рублей

Собственник обещает отремонтировать фасад и кровлю.

На «Авито» размещено объявление о продаже второго этажа в Доме купца Платонова, внесенном в реестр объектов культурного наследия.

Помещение с общей площадью в 381 квадратный метр, кабинетной планировкой и офисной отделкой имеет отдельный вход. В объявлении указано, что на данный момент идет ремонт фасада и кровли, который будет закончен за счет продавца. Продаваемая недвижимость относится к классу А, то есть является престижной. За второй этаж собственник хочет 45,5 млн рублей.

Screenshot_5.png

Дом купца Платонова был построен в начале XX века, под государственную охрану здание попало в апреле 2023 года. Сейчас оно используется как бизнес-центр.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 16:50 0
Другие статьи по темам
Событие
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Банки начали интеграцию с новым российским мессенджером
Банки начали интеграцию с новым российским мессенджером
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.