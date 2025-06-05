В Туле продают второй этаж в Доме купца Платонова за 45,5 млн рублей

Фото Avito.

На «Авито» размещено объявление о продаже второго этажа в Доме купца Платонова, внесенном в реестр объектов культурного наследия.

Помещение с общей площадью в 381 квадратный метр, кабинетной планировкой и офисной отделкой имеет отдельный вход. В объявлении указано, что на данный момент идет ремонт фасада и кровли, который будет закончен за счет продавца. Продаваемая недвижимость относится к классу А, то есть является престижной. За второй этаж собственник хочет 45,5 млн рублей.

Дом купца Платонова был построен в начале XX века, под государственную охрану здание попало в апреле 2023 года. Сейчас оно используется как бизнес-центр.