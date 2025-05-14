Теперь официально: в Туле изменен алгоритм доставки пенсий и пособий

О новом порядке доставки пенсий на брифинге 14 мая рассказал министр цифрового развития и связи Тульской области Виталий Прокудин и региональный управляющий УФПС «Почта России» Татьяна Федосова.

Татьяна Федосова отметила, что для равномерного распределения нагрузки в Туле организовано новое подразделение — участок доставки пенсий и пособий. Увеличено время доставки до 20.00.

В команде специалистов, занимающихся доставкой пенсий и пособий, 33 почтальона. Они работают исключительно над этой задачей. Доставка осуществляется в соответствии с графиком, установленным Социальным фондом России по Тульской области, в период с 5-го по 22-е число каждого месяца.

Если клиент не смог получить свою пенсию в установленный день, он может воспользоваться несколькими вариантами для получения:

Получить свою пенсию после выплатного дня до 22-го числа в любом отделении почтовой связи города Тулы по паспорту. Оставить заявку на повторную доставку:

по телефону горячей линии Почты России 8 800 1-000-000,

позвонив в участок доставки по номеру 8 920 271-07-14.

Изменить адрес доставки можно в МФЦ или на портале Госуслуг в разделе «Пенсии и пособия».

Также в заявительном порядке житель может изменить способ получения пенсии — на дом или в удобное отделение Почты России.

Доставка организована по конкретному маршруту и графику. Если человек хочет изменить дату получения пенсии и пособия на дом, можно обратиться в отделение почтовой связи с заявлением.

На сегодняшний день в Туле насчитывается более 30 тысяч жителей, получающих пенсию на дом.

Напомним, ранее Myslo писал, что в связи с новым алгоритмом доставки майские пенсии задержали. Туляки, которых не предупредили о нововведениях, штурмовали Главпочтамт. Позднее в комментарии Myslo управляющий тульским УФПС рассказала, что ситуация наладится.