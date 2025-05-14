  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Теперь официально: в Туле изменен алгоритм доставки пенсий и пособий - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Теперь официально: в Туле изменен алгоритм доставки пенсий и пособий

Теперь официально: в Туле изменен алгоритм доставки пенсий и пособий

После публикаций Myslo о задержке пенсий тулякам правительство обнародовало официальную информацию.

О новом порядке доставки пенсий на брифинге 14 мая рассказал министр цифрового развития и связи Тульской области Виталий Прокудин и региональный управляющий УФПС «Почта России» Татьяна Федосова.

Татьяна Федосова отметила, что для равномерного распределения нагрузки в Туле организовано новое подразделение — участок доставки пенсий и пособий. Увеличено время доставки до 20.00.

В команде специалистов, занимающихся доставкой пенсий и пособий, 33 почтальона. Они работают исключительно над этой задачей. Доставка осуществляется в соответствии с графиком, установленным Социальным фондом России по Тульской области, в период с 5-го по 22-е число каждого месяца. 

Если клиент не смог получить свою пенсию в установленный день, он может воспользоваться несколькими вариантами для получения:

  1. Получить свою пенсию после выплатного дня до 22-го числа в любом отделении почтовой связи города Тулы по паспорту.
  2. Оставить заявку на повторную доставку:
  • по телефону горячей линии Почты России 8 800 1-000-000,
  • позвонив в участок доставки по номеру 8 920 271-07-14.

Изменить адрес доставки можно в МФЦ или на портале Госуслуг в разделе «Пенсии и пособия».

Также в заявительном порядке житель может изменить способ получения пенсии — на дом или в удобное отделение Почты России. 

Доставка организована по конкретному маршруту и графику. Если человек хочет изменить дату получения пенсии и пособия на дом, можно обратиться в отделение почтовой связи с заявлением.

На сегодняшний день в Туле насчитывается более 30 тысяч жителей, получающих пенсию на дом.

Напомним, ранее Myslo писал, что в связи с новым алгоритмом доставки майские пенсии задержали. Туляки, которых не предупредили о нововведениях, штурмовали Главпочтамт. Позднее в комментарии Myslo управляющий тульским УФПС рассказала, что ситуация наладится.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:01 −1
Другие статьи по темам
Событие
пенсии
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
ООО «МСК-НТ» подвел итоги вывоза отходов во время проведения месячника чистоты и благоустройства
ООО «МСК-НТ» подвел итоги вывоза отходов во время проведения месячника чистоты и благоустройства
Момент ДТП с автобусом и самосвалом на Октябрьской в Туле попал на видео
Момент ДТП с автобусом и самосвалом на Октябрьской в Туле попал на видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.