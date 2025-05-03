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3 и 5 мая в центре Тулы будет ограничено движение транспорта

3 и 5 мая в центре Тулы будет ограничено движение транспорта

Из-за репетиций парада Победы.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству напоминает, что 3 и 5 мая будет запрещена остановка и стоянка с 00.00 до 22.00 на площади Ленина.

Кроме этого, ограничено движение всех видов транспорта на улице Менделеевской и площади Ленина с 17.00 до 22.00 и с 18.00 до 22.00 на ул. Дзержинского (на участке от ул. Советской до Садового переулка), в Садовом переулке, на ул. Никитской, в Чапаевском проезде, на ул. Розы Люксембург (на участке от ул. Никитской до ул. Советской), на ул. Тургеневской (на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской), на Крестовоздвиженской площади, на ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской пл.), на ул. Революции (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской), на ул. Союзной, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, на пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской), на ул. Пушкинской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена), на ул. Лейтейзена, на ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советская), на ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской), на ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской).

Водителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут. 

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