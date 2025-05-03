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В Туле таксист спас пенсионера от телефонных мошенников

В Туле таксист спас пенсионера от телефонных мошенников

Дедушка вез негодяям 900 000 рублей — выкуп за невозбуждение «уголовного дела».

Эта история произошла 2 мая, пишет телеграм-канал «Автохамы и ДТП | Тула».

Таксист получил заказ на поездку от ДК на улице Кутузова до Городского переулка. Пассажиром оказался старый дедушка. Водитель выяснил, что автомобиль пенсионеру вызвали неизвестные. Причем на адрес, где пенсионер ни разу не был.

Смекнув, что к чему, таксист поговорил с дедушкой и тот признался, что ему позвонили «сотрудники ФСБ», которые рассказали, что ему грозит срок за сотрудничество с Украиной. Чтобы не посадили — нужно отвезти деньги на определенный адрес и там передать специальному человеку.

Водителю удалось уговорить пенсионера поехать в полицию. Там приняли заявление и рассказали, что это уже не первый обманутый за день — больше десяти случаев и один задержанный курьер.

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