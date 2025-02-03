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Путин подписал закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов, табака и кальянов
Фото kremlin.ru.

Путин подписал закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов, табака и кальянов

За продажу никотина возле школ штраф вырастет до 120 тысяч рублей.

Президент Владимир Путин подписал закон, которым увеличиваются административные штрафы до двух миллионов рублей за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Напомним, теперь за продажу нюхательного и жевательного табака (снюса) несовершеннолетним владельцы магазинов могут быть оштрафованы на сумму до 1,5 млн рублей.
 
За продажу вейпов, сигарет и кальянов детям также ужесточено наказание: за нарушение закона магазин может заплатить штраф до 2 млн рублей, а владельца вейпшопа может ждать уголовная ответственность.
 
Продавать никотин возле школ все также нельзя, теперь штраф вырастет до 120 тысяч рублей за нарушение распоряжения.

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Автор:
сегодня, в 17:07 +2
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