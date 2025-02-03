Путин подписал закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов, табака и кальянов

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Президент Владимир Путин подписал закон, которым увеличиваются административные штрафы до двух миллионов рублей за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Напомним, теперь за продажу нюхательного и жевательного табака (снюса) несовершеннолетним владельцы магазинов могут быть оштрафованы на сумму до 1,5 млн рублей.



За продажу вейпов, сигарет и кальянов детям также ужесточено наказание: за нарушение закона магазин может заплатить штраф до 2 млн рублей, а владельца вейпшопа может ждать уголовная ответственность.



Продавать никотин возле школ все также нельзя, теперь штраф вырастет до 120 тысяч рублей за нарушение распоряжения.