По каким адресам тулякам отключат газ в феврале

В феврале специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
3 февраля
с 10.00 до 13.00
- ул. Кауля, 27.
с 10.00 до 17.00
- ул. Волкова, дом № 11-а,
- ул. Волкова, 5, подъезды № 1, 4,
- ул. Кутузова, 106-а,
- ул. Литейная, 27.
4 февраля
с 10.00 до 17.00
- ул. Волкова, 11-а,
- ул. Волкова, 1, корпус № 2, подъезды № 2, 5,
- ул. Кутузова, 106-а,
- ул. Металлургов, 51, подъезды № 2, 6,
- ул. Литейная, 27.
5 февраля
с 10.00 до 17.00
- ул. Волкова, 11-а,
- ул. Кутузова, 106-а,
- ул. Литейная, 27.
6 февраля
с 10.00 до 17.00
- ул. Волкова, 11-а,
- ул. Волкова, 5, подъезды № 1, 4,
- ул. Кутузова, 106-а.
10 февраля
с 10.00 до 17.00
- ул. Волкова, 9-а,
- ул. Ю. Фучика, 20, корпус № 2,
- ул. Литейная, 27.
с 11.00 до 16.00
- ул. Кауля, 13, корпус № 3.
11 февраля
с 10.00 до 17.00
- ул. Волкова, 9-а,
- ул. Волкова, 9,
- ул. Ю. Фучика, 20, корпус № 2,
- ул. Литейная, 27.
12 февраля
с 10.00 до 17.00
- ул. Металлургов, 43-в, подъезды № 2, 4,
- ул. Волкова, 9-а,
- ул. Волкова, 9,
- ул. Ю. Фучика, 20, корпус № 2,
- ул. Литейная, 27,
- ул. Бундурина, 31.
13 февраля
с 10.00 до 17.00
- ул. Волкова, 9-а,
- ул. Волкова, 9,
- ул. Ю. Фучика, 20, корпус № 2.
14 февраля
с 10.00 до 17.00
- ул. Металлургов, 43-в, подъезды № 2, 4,
- 1-й проезд Металлургов, 6, подъезды № 2, 3.
17 февраля
с 10.00 до 16.00
- ул. Болдина, 110-а, подъезды № 1, 2.
с 10.00 до 17.00
- 1-й проезд Металлургов, 6, подъезды № 2, 3,
- ул. Н. Руднева, 19,
- ул. Литейная, 27,
- ул. Галкина, 26,
- ул. Кутузова, 106.
18 февраля
с 10.00 до 17.00
- ул. Галкина, 26,
- ул. Кутузова, 106.
19 февраля
с 10.00 до 17.00
- ул. Галкина, 26,
- ул. Доктора Гумилевской, 10, подъезд № 1.
20 февраля
с 10.00 до 17.00
- ул. Болдина, 112-б, подъезды № 1, 2.
24 февраля
с 11.00 до 17.00
- ул. Маршала Жукова, 16, подъезд № 6.
25 — 26 февраля
с 10.00 до 17.00
- ул. Галкина, 24.
27 февраля
с 10.00 до 17.00
- ул. Галкина, 24.
с 11.00 до 15.00
- пер. Шевченко, 6.
Если по какой-то причине вас не будет дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37. Либо сделать заявку на сайте.