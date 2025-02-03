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По каким адресам тулякам отключат газ в феврале

По каким адресам тулякам отключат газ в феврале

Публикуем список.

В феврале специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

3 февраля 

с 10.00 до 13.00

  • ул. Кауля, 27.

с 10.00 до 17.00

  • ул. Волкова, дом № 11-а,
  • ул. Волкова, 5, подъезды № 1, 4,
  • ул. Кутузова, 106-а,
  • ул. Литейная, 27.

4 февраля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Волкова, 11-а,
  • ул. Волкова, 1, корпус № 2, подъезды № 2, 5,
  • ул. Кутузова, 106-а,
  • ул. Металлургов, 51, подъезды № 2, 6,
  • ул. Литейная, 27.

5 февраля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Волкова, 11-а,
  • ул. Кутузова, 106-а,
  • ул. Литейная, 27.

6 февраля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Волкова, 11-а,
  • ул. Волкова, 5, подъезды № 1, 4,
  • ул. Кутузова, 106-а.

10 февраля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Волкова, 9-а,
  • ул. Ю. Фучика, 20, корпус № 2,
  • ул. Литейная, 27.

с 11.00 до 16.00

  • ул. Кауля, 13, корпус № 3.

11 февраля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Волкова, 9-а,
  • ул. Волкова, 9,
  • ул. Ю. Фучика, 20, корпус № 2,
  • ул. Литейная, 27.

12 февраля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Металлургов, 43-в, подъезды № 2, 4,
  • ул. Волкова, 9-а,
  • ул. Волкова, 9,
  • ул. Ю. Фучика, 20, корпус № 2,
  • ул. Литейная, 27,
  • ул. Бундурина, 31.

13 февраля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Волкова, 9-а,
  • ул. Волкова, 9,
  • ул. Ю. Фучика, 20, корпус № 2.

14 февраля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Металлургов, 43-в, подъезды № 2, 4,
  • 1-й проезд Металлургов, 6, подъезды № 2, 3.

17 февраля 

с 10.00 до 16.00

  • ул. Болдина, 110-а, подъезды № 1, 2.

с 10.00 до 17.00

  • 1-й проезд Металлургов, 6, подъезды № 2, 3,
  • ул. Н. Руднева, 19,
  • ул. Литейная, 27,
  • ул. Галкина, 26,
  • ул. Кутузова, 106.

18 февраля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Галкина, 26,
  • ул. Кутузова, 106.

19 февраля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Галкина, 26,
  • ул. Доктора Гумилевской, 10, подъезд № 1.

20 февраля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Болдина, 112-б, подъезды № 1, 2.

24 февраля

с 11.00 до 17.00

  • ул. Маршала Жукова, 16, подъезд № 6.

25 — 26 февраля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Галкина, 24.

27 февраля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Галкина, 24.

с 11.00 до 15.00

  • пер. Шевченко, 6.

Если по какой-то причине вас не будет дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37. Либо сделать заявку на сайте.

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