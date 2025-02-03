По каким адресам тулякам отключат газ в феврале

В феврале специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

3 февраля

с 10.00 до 13.00

с 10.00 до 17.00

4 февраля

с 10.00 до 17.00

5 февраля

с 10.00 до 17.00

6 февраля

с 10.00 до 17.00

10 февраля

с 10.00 до 17.00

с 11.00 до 16.00

11 февраля

с 10.00 до 17.00

12 февраля

с 10.00 до 17.00

13 февраля

с 10.00 до 17.00

14 февраля

с 10.00 до 17.00

17 февраля

с 10.00 до 16.00

с 10.00 до 17.00

18 февраля

с 10.00 до 17.00

19 февраля

с 10.00 до 17.00

20 февраля

с 10.00 до 17.00

24 февраля

с 11.00 до 17.00

25 — 26 февраля

с 10.00 до 17.00

27 февраля

с 10.00 до 17.00

с 11.00 до 15.00

Если по какой-то причине вас не будет дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37. Либо сделать заявку на сайте.