С 00.00 до 17.00 29 января на территории площади, прилегающей к зданию УМВД РФ по Тульской области, будут запрещены остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств.
В администрации Тулы отметили, что это связано с обеспечением общественного порядка и безопасности дорожного движения на время проведения мероприятия.
Автомобилистов просят учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.
В Туле 29 января до вечера ограничат движение транспорта на улице Жаворонкова
Все из-за мероприятия регионального УМВД.
С 00.00 до 17.00 29 января на территории площади, прилегающей к зданию УМВД РФ по Тульской области, будут запрещены остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств.
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