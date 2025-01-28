В Туле 29 января до вечера ограничат движение транспорта на улице Жаворонкова

С 00.00 до 17.00 29 января на территории площади, прилегающей к зданию УМВД РФ по Тульской области, будут запрещены остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств.



В администрации Тулы отметили, что это связано с обеспечением общественного порядка и безопасности дорожного движения на время проведения мероприятия.



Автомобилистов просят учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.