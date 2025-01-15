Стало известно, как будет выглядеть сквер Льва Толстого после реконструкции

Туляки в ходе рейтингового голосования выбрали это общественное пространство для благоустройства. А в конце прошлого года утвердили дизайн-проект.

В сквере запланированы работы по благоустройству фонтанов, там уложат новую тротуарную плитку, поставят беседку и модульный туалет, скамейки и урны.

Установят городские качели, диван из стеклопластика, навесы, арт-объекты из стеклопластика в виде кошки, льва и гуся, арт-объект «Толстовская лавка».

Для детей в сквере предусмотрели качели, игровой комплекс и батут. В сквере будет новое освещение и молодая зелень.