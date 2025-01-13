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Пожар в тульском военном госпитале планируют потушить в ближайшие часы
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Пожар в тульском военном госпитале планируют потушить в ближайшие часы

Губернатор Дмитрий Миляев провел экстренное совещание, на котором обсудили ликвидацию пожара.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области Сергей Забаровский сообщил, что эвакуировано 57 человек. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки. В тушении пожара задействованы 22 единицы техники и 65 сотрудников МЧС. Благодаря их слаженным и профессиональным действиям удалось не допустить перехода огня на соседние здания.

Пожар локализован. Работы по ликвидации возгорания продолжаются. Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания: в строении деревянные перекрытия и перегородки с пустотами. Планируется ликвидировать открытое горение в течение ближайших часов. Вместе со спасателями на месте находятся две бригады Тульского центра медицины катастроф.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов сообщил, что все муниципальные службы содействуют спасателям. Для пожарных на месте организовано питание. По поручению Дмитрия Миляева предоставлен транспорт для эвакуации размещения военнослужащих. Восстановлен обрыв контактной  сети, общественный транспорт готов выйти на маршруты после ликвидации пожара и его последствий. 

Директор Ситуационного центра губернатора Тульской области Андрей Журавлев доложил, что из-за пожара на участке от ул. Советской, д. 17 до ул. Благовещенской, а также ул. Союзной временно ограничено движение всех видов транспортных средств. Маршруты общественного транспорта временно изменены.

Автобусы № 1, 8, 11, 24, 25, 27-а, 32-л, 34, 36, 36-а, 42, 44, 51, 58, 59, 64, 65, 66, 158-К идут в объезд по Демидовской плотине, ул. Мосина, ул. Ленина, ул. Лейтейзена, Красноармейскому проспекту. Движение трамваев и троллейбусов изменено и организовано по другим улицам, минуя участок ул. Советской.

Всем профильным министерствам поручено оказать необходимое содействие ГУ МЧС России по Тульской области до полной ликвидации пожара, а Илье Беспалову – держать на контроле муниципальную дежурную службу для устранения его последствий.

– Наша задача – максимально быстро возобновить дорожное движение в центре города после ликвидации пожара. Необходимо сделать все, чтобы жители областной столицы могли утром добраться на работу на общественном и личном транспорте без сбоев, – сказал Дмитрий Миляев.

Сюжет: Крупный пожар в военном госпитале на ул. Советской
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