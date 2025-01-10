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Туляков приглашают на лекцию «Модерн в европейском искусстве»

Туляков приглашают на лекцию «Модерн в европейском искусстве»

Она состоится в субботу, 11 января, в Музее изобразительных искусств.

Модерн – один из самых красивых и эффектных стилей в истории искусства. Он возник в Западной Европе в конце 19 века. Его развитие остановилось с началом Первой мировой войны. Но даже за столь короткое время было построено немало зданий, которые до сих пор остаются украшением многих европейских и российских городов.

Главными столицами модерна считаются Брюссель, Вена, Париж. Единство живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и архитектуры стало воплощением важнейшего принципа модерна – синтеза искусств.

Об особняках, интерьерах, созданных знаменитыми архитекторами модерна: Орта, Ван де Вельде, Гимар, Вагнер, Гауди, Макинтош, произведениях декоративного искусства Галле, Лалика, Тиффани и других расскажет заведующая отделом западноевропейского и русского искусства Елена Оленич.

Лекция пройдёт 11 января, в 10.30 по адресу: ул. Ф. Энгельса, 64. Телефон для справок: 35-40-53.

 

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