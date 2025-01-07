Доставка по-царски и ловчая петля на кота: необычные истории спасения туляков и животных

Какая бы ни была ситуация, спасатели ЦГЗСР Тулы всегда найдут выход. А если подходящего варианта нет – они обязательно изобретут его.

Самые яркие истории оказания помощи, которые произошли в 2024 году, рассказали Myslo сотрудники городской службы спасения.

Лифт в ручном режиме

В девятиэтажном доме сломался лифт. Утром женщина, живущая на самом последнем этаже, отправляется по своим делам в надежде, что за день поломку устранят. Около восьми вечера возвращается, но лифт по-прежнему не работает. Подняться самостоятельно на 9 этаж женщина не в состоянии – у нее заболевание опорно-двигательного аппарата. Она набирает номер УК и аварийной службы по ремонту лифта, но ей никто не отвечает. Звонит в ЕДДС в надежде, что может там помогут с починкой. Обращение передается в ЦГЗСР, на адрес выезжает седьмое звено.

Появлению спасателей женщина крайне удивлена. Она рассчитывала на оперативный ремонт. Но на починке лифтов спасатели не специализируются. А вот помочь женщине подняться в квартиру – другое дело.

Первым делом обратившейся предлагают подняться на этаж на носилках. Казалось бы: нет ничего проще, но она категорически отказывается от такого варианта под различными предлогами. Неспеша подниматься наверх в сопровождении спасателей тоже не хочет. Приспособлений, позволяющих каким-то образом безопасно поднять тулячку на девятый этаж, у спасателей нет. Как помочь женщине оказаться, наконец, дома?

Но решение находится: дочь женщины выносит стул, та на него садится, и спасатели с тремя короткими передышками пешком по лестнице поднимают её к квартире, будто царицу. Женщина благодарит своих спасителей, а те, в свою очередь, рады, что нашли-таки удобный вариант подъема.

Чья стая больше

В Горелках строится коттедж. Пришедшие утром на объект работники обнаружили в пустом уличном бассейне глубиной 3 метра двух крупных дворняг. Дело было ближе к весне, в самый разгар «собачьих свадеб». Строители поставили лестницу и попытались спуститься, но псы вели себя агрессивно и бросались на людей. Поэтому была вызвана служба спасения.

Спасателям ничего не оставалось, как спуститься в бассейн. Решили брать количеством и отправились к двум хвостатым узникам втроем. Спустились, присели, подождали, порылись по карманам, нашли конфеты, предложили напуганным животным. Одна из собак заинтересовалась, принюхалась – поняла, что ей дают что-то съестное. Собаку подозвали, погладили. Она успокоилась и уже не проявляла агрессию. Вторая, глядя на нее, тоже стала спокойнее. Но когда спасатели попытались поднять животных, чтобы вытащить наверх, они вновь начали нервничать. Спустили в бассейн наклонную доску, чтобы псы сами вышли. Но те не могли сообразить, как по ней подниматься. Пришлось и тут помочь: поглаживая и подталкивая сзади, спасатели шаг за шагом вывели собак из западни.

Ловчая петля для рыжего

Сообщения от очевидцев о том, что рыжий кот упал с дамбы у Казанской набережной, в службу спасения поступали пять дней подряд. Сотрудники выезжали на место, но найти животное не могли – мистическим образом кот исчезал. Как и очевидцы, которые вызывали помощь. Поэтому спросить у кого-то, куда делся шерстяной пострадавший, не представлялось возможным. Казалось, что из замкнутого пространства некуда деться, но кот как-то умудрялся исчезать.

На пятый день зооволонтеры, вызвавшие в очередной раз спасателей, не ушли и ожидали их прибытия на месте. Они-то и рассказали, что рыжий спрятался в щель между плитами. Спасатели надули лодку, спустили ее на воду и подплыли к укрытию усатого. Предложили ему корма. Тот был не против поесть – он просидел в западне целую неделю. Но все же страх был сильнее: как только кот видел приближающуюся к нему руку, он начинал царапаться и шипеть.

Спасатели поняли, что руками достать его не получится, а сам он тоже не выйдет – кот совершенно дикий и не привыкший к людям. Надо было творить добро силой: требовалась ловчая петля. В машине имелась собачья, но для кота она слишком велика. Выход нашелся: решили использовать весло, шнур из ремнабора и сачок. Весло разборное – в нем есть отверстия. В них продели шнурок и сделали ловчую петлю, которой удалось достать натерпевшуюся страха животинку.

Кто возьмет ответственность?

В подвале дома который день мяукает котенок, а дверь закрыта. У кого ключ, жители не знают. Вызывают спасателей и требуют ломать дверь. Те в ответ спрашивают: кто из присутствующих берет на себя ответственность за сломанный замок – старший по дому, представитель ЖЭУ или кто-то из жильцов? Таков порядок, ибо спасатели не имеют право вскрывать двери без согласия собственников. Мало ли что потом случится: например, дети заберутся в открытый подвал и получат травмы. Кто будет отвечать? Желающих не находится, но люди продолжают требовать открыть дверь. «Вы обязаны. Мы будем жаловаться губернатору», – жильцы даже пытаются угрожать спасателям.

Спасатели уговаривают туляков найти ответственного собственника, который поставит свою подпись под актом, но терпят фиаско.

Ситуация накаляется: за дверью мяукающий котенок, снаружи возмущенные люди, не желающие ничего подписывать.

Спасатели еще раз осматривают замок – он еще советских времен, самый элементарный, но без поломки открыть дверь вряд ли получится. Возникает предположение: а что, если тот, кто его закрывал, поленился и не затянул до конца. Спасатели решили пойти на хитрость: вставили медицинский зажим в замочную скважину и поняли, что предположение оказалось верным – удалось ухватиться за хвостик замка и открыть дверь.

Котеночка достали и вручили местной детворе, ожидавшей вызволения. Взрослые на радостях благодарят, а дети уже вовсю спорят, кто заберет пушистого к себе домой. А замок, кстати, без проблем удалось закрыть.

Зашли в окно

Женщина не может достучаться до подруги – дамы преклонного возраста. Вызывает спасателей, чтобы те открыли дверь. В первую очередь им необходимо выяснить состояние бабушки. Сразу понятно, что она квартире: замок закрыт изнутри и уйти далеко она не могла, потому что плохо ходит в силу возраста. Когда пострадавшие находятся на 1-3 этажах, уточнить их самочувствие достаточно просто – с помощью лестницы можно осмотреть квартиру через окно. Но здесь всё сложнее – пенсионерка живет на пятом этаже.

Соседка рассказывает, что у бабушки серьезный набор заболеваний и, если ей действительно стало плохо, то стоит поторопиться. Поэтому возникает решение об использовании альпснаряжения. Спасатели забрались на крышу, нашли надежные точки крепления.

Вывесились, посмотрели: да, действительно, бабушка в квартире, она жива и лежит на кровати. Одно из окон у нее было приоткрыто, через него поговорили с женщиной, чтобы не пугать её неожиданным появлением. Она подтвердила, что ей нужна помощь.

– Сейчас откроем окно, цветы с подоконника упадут на пол, и мы войдем, зато дверь будет целая. Мы ее откроем и запустим полицию и доктора, вам окажут помощь, – пояснили ей спасатели. Женщина, конечно же, согласилась.

Когда есть вероятность, что в квартире находится человек, нуждающийся в помощи, согласие владельца жилья не требуется. Закон позволяет спасателям просто снять дверь, поставить её рядом и зайти в квартиру. Но закон законом, а человечность – в первую очередь: как потом пенсионерка будет жить без двери? Поэтому спасатели зашли через окно и всё закончилось благополучно.