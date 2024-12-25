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Прокуратура помогла туляку получить компенсацию за травму на производстве
Фото Артёма Жильцова

Прокуратура помогла туляку получить компенсацию за травму на производстве

Мужчина получил увечье при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

Прокуратура Центрального района Тулы провела проверку по обращению работника ООО «МебПласт». Туляк сообщил, что фирма отказалась возмещать ему моральный вред за полученную на производстве травму.

В пресс-службе ведомства уточнили, что  пострадавший был допущен к работе с оборудованием для  погрузочно-разгрузочных работ без прохождения целевого инструктажа по охране труда. Это и стало причиной тяжёлой травмы.

Прокурор района внес директору организации представление, во исполнение требований которого нарушения были устранены. Один из сотрудников предприятия был привлечён к дисциплинарной ответственности, а с помощью прокуратуры и суда работник получил компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

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