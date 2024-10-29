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Горы мусора, пожары и пьяные дети: бывшее общежитие Минобороны в Туле стало заброшкой

Горы мусора, пожары и пьяные дети: бывшее общежитие Минобороны в Туле стало заброшкой

Здание, которое когда-то служило домом для военнослужащих и их семей, за 2 года превратилось в свалку.

В редакцию Myslo обратились жители Зареченского округа Тулы, обеспокоенные ужасным состоянием бывшего общежития для военнослужащих. 

— Дом на Токарева, 79 расселили пару лет назад, да и бросили. «Заброшку» сразу же облюбовали дети, которые сначала побили окна и разукрасили своими «художествами» стены, а потом превратили общежитие в притон. В любое время суток тут можно встретить пьяных подростков, которые среди строительного мусора чувствуют себя весьма вольготно, — рассказывают местные жители.

Согласно данным, находящимся в открытом доступе, здание общежития, построенного в 1995 году, до сих пор принадлежит Минобороны. Например, в различных справках ЖКХ управляющей организацией дома числится ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России. При этом заброшенное здание не огорожено, вход в него свободный, и любой желающий без проблем может оказаться внутри бывшего общежития.

— Несколько недель назад дети подожгли тут крышу, а позавчера мы видели малого, который сидел в окне третьего этажа и болтал ногами. Кто знает, что у него в голове, возьмет еще да и сиганет. Видимо, ждут беды, только тогда что-то делать начнут для безопасности, — подытожили обратившиеся в редакцию люди. 

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сегодня, в 12:32 +1
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