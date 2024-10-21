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В Туле задержали двух девушек с 26 свертками гашиша: суд огласил приговор
Фото Артема Жильцова.

В Туле задержали двух девушек с 26 свертками гашиша: суд огласил приговор

Наркотики они хранили у себя в квартире.

В Туле осудили 19-летнюю и 21-летнюю девушек по уголовному делу за незаконный сбыт наркотиков. 

С июня по июль две жительницы Пролетарского района купили у неустановленного лица гашиш, который расфасовали в 26 свертков для тайников. Полицейские изъяли из незаконного оборота 23,42 г наркотиков, которые злоумышленницы хранили по месту жительства и при себе в момент задержания.

Суд приговорил подсудимых к 4 и 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 
Приговор в законную силу не вступил.

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сегодня, в 12:31 +2
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