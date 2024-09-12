Владелица закрытого судом приюта «Счастливый» организовала кошачье общежитие в квартире в Одоеве

Кошачьим общежитием соседи не довольны, но сделать мало что могут. В проблеме разбирался Myslo.

К дому № 78 по улице 50 лет Октября котят и кошек несут со всего Одоева. Здесь живет Влада Асипова, владелица нескольких приютов для животных, закрытых по решению суда. Последним решением суд запретил женщине открывать в границах поселка приюты. Теперь десятки питомцев она содержит в квартире и заявляет, что это ее домашние животные. Такому соседству жители дома не рады.

В трехкомнатной квартире сейчас содержатся 40 кошек и три крупные собаки. Они занимают две комнаты из трех, в оставшейся ютятся Владислава Асипова с дочерью.

С улицы окна, выходящие во двор, обрамляют выступающие за пределы фасада клетки, в которых отлично проводят время питомцы Влады. Женщина самовольно прихватила еще и часть придомовой территории и пользуется ею единолично.

Под окнами в цветнике расположена клетка – «летний домик» нелетающего, но говорящего ворона Гриши.

Рядом – пустая будка, а дальше – собачья «столовая». Напротив, на придомовой территории, – курятник.

По словам Влады, кур завела ее дочь (которой, к слову, три года) – ей нравится находить их яйца.

Влада поселилась здесь три года назад и за это время со старожилами дома не нашла общего языка, хотя вряд ли пыталась. Отборным матом осыпает пожилых соседей, высказывающих ей претензии по поводу нелегального приюта в их доме.

– Кошки как начнут все мяукать – деваться некуда. А еще собаки – два стаффа и кане-корсо, – рассказывает живущая над квартирой Влады Ирина Губина. – Выгуливает их без намордников. От кошек такой запах шел, когда жара стояла, дышать было невозможно. А еще мухи! Мы ей говорим, что нам ее питомцы мешают, но ей все равно – мат-перемат в ответ. Уже никаких сил нет терпеть все это!

Помимо этого, из квартиры Влады зловонием периодически наполняется и подъезд – некоторые «шерстяные» подкидыши решили, что коврики под дверями отлично подходят для справления больших и малых нужд. Сейчас жители стараются закрывать входную дверь, чтобы не пускать непрошеных четвероногих посетителей. Это несколько решило проблему.

Соседи обращались с жалобами на Владу в администрацию района, прокуратуру, Жилинспекцию и Роспотребнадзор – желаемого результата не добились.

Не обращались соседи только в опеку по поводу условий, в которых живет малышка, деля квартиру с 43 четвероногими питомцами и вороном.

Зооволонтер заявляет, что ее ребенок живет в нормальных условиях и одной комнаты им вполне хватает с дочерью, а кошачье общежитие им нисколько не создает неудобств. Но подтвердить слова не хочет – от предложения показать, как они живут, отказывается. Как и от помощи в пристройстве питомцев. Журналисты предложили Владе сфотографировать ее котеек и опубликовать на сайте, чтобы как можно скорее нашлись для них добрые и любящие ручки, но она коротко отрезает: «Не нужно, я сама их пристрою».

– У меня много знакомых в Москве, в основном там и нахожу хозяев для кошек. Недавно десяток котят пристроила, – говорит зоозащитница. – У меня не приют. Это мои домашние животные. Коты, которые дома живут, стерилизованы.

Завидя, что во дворе собрались противники «приюта», тут же появляются сторонники Влады – из соседних домов и из ее дома, но живущие поодаль от кошачьего общежития и лишенные возможности наслаждаться мяукающим многоголосьем и лаем собак.

– Не боитесь же вы бога, люди мои дорогие! Пошла моя внучка, ей 10 лет, на мусорку. Там пищат котята, она их вытащила и принесла ей. А что бы с ними было, если б не Влада? Она их выкормила! – обращается к собравшимся женщина, живущая в соседнем доме.

– Собрались они тут! Чем вам она помешала? Делом хорошим занимается, животным помогает! Прекратите на нее наговаривать! – с балкона второго этажа кричит другая женщина.

Соседи ругаются между собой, а Влада не спеша направляется домой. Как только она заходит в квартиру, клетки на окнах пустеют, доносится звонкое мяуканье.

На улице остается еще порядка десятка котят и взрослых кошек. Они не очень отличаются от тех, что ждали хозяйку, греясь на солнышке на лежанках за решеткой. У многих больные глаза и грязная шерсть. О том, что хвостики обрели не только крышу над головой, но и заботу о своем здоровье, трудно говорить.

От всех прочих их, возможно, отличает только постоянное наличие корма в зоне доступа. Те, что на улице, всегда могут зайти в пустующую будку и перекусить. Целый мешок корма лежит открытым для всех голодных ртов.

Судебная практика в отношении Асиповой

Владислава Асипова неоднократно привлекала внимание надзорных органов как зооволонтер. В 2018 году телеканал «360°» опубликовал сюжет о приюте для животных в деревне Терехово в Новой Москве. Там на шести дачных сотках уживались 80 собак, три лошади, пони, а еще коты, крысы, мыши и даже попугай. Такое биоразнообразие на одном участке вызывало негодование соседей и конфликты с Владой. Оказалось, что Терехово – это уже ее шестая попытка обустроить приют для животных, и вновь неудачная. Седьмую она предприняла в 2019 году. Влада переехала с питомцами из Терехово в Одоевский район и организовала приют «Счастливый». Но счастья это соседям не прибавило. Из-за большого количества животных стояла постоянная вонь и царила антисанитария. Да и прогуляться по поселку стало опасно из-за собак, которые свободно покидали территорию.

За 2019-2020 годы Асипова 9 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных.

Прокурорская проверка тогда установила, что женщина организовала приют в доме, на который у нее не было право­устанавливающих документов. Также ведомство еще раз подтвердило жалобы на свободное перемещение животных за пределами используемых участков. В 2020 году прокурор обратился в суд и тот частично удовлетворил его требования: признал деятельность Асиповой по организации массового содержания животных незаконной, запретил ей заниматься указанной деятельностью до устранения нарушений, обязал вывезти животных с самовольно занятого земельного участка в течение полугода и привести его в пригодное состояние.

Асипова освободила чужой дом и перебралась в свой – в Одоеве. Приют «Счастливый» опять заработал, и вновь начались конфликты с соседями. Они подали в суд.

В иске говорилось: «Животные безнадзорны, собаки нападали на прохожих, нанесен вред огородам. Постоянно слышны громкие звуки, имеется устойчивый неприятных запах. В настоящее время на участке содержится около 10 собак и более 20 кошек, которые имеют заболевания. На место погибших регулярно завозятся новые животные, ответчик приезжает один раз в три дня для кормления. Уборка территории не проводится, животные содержатся в ненадлежащих условиях».

В 2022 году Одоевский межрайонный суд удовлетворил требование граждан: постановил закрыть приют и запретил Асиповой открывать новый в поселке. Волонтеры, занимавшиеся впоследствии пристройством четвероногих, сообщали о 400 собаках.

Похоже, Асиповой вновь придется искать новый дом. Ее сегодняшние соседи рассчитывают, что прокурорская проверка наведет порядок и восстановит их право на комфортное проживание и отдых в тишине.