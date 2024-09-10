Работы проведут в ночь с 9 на 10 сентября.

В Туле на пересечении Одоевского шоссе и улицы Парковой изменят разметку на проезжей части. Работы проведут в ночь с 9 на 10 сентября:

движение в сторону Одоева по крайней левой полосе возможно только по прямой, по крайней правой — направо;

движение в сторону Тулы по крайней левой возможно только налево, по крайней правой — прямо.

Дополнительно изменят конфигурации и режим работы светофора. Будет добавлена правоповоротная стрелка в поселок Петровский.

— Переразметку произведут в целях исключения заторных ситуаций, — сообщили в администрации города.