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В Туле на пересечении Одоевского шоссе и улицы Парковой изменят разметку

В Туле на пересечении Одоевского шоссе и улицы Парковой изменят разметку

Работы проведут в ночь с 9 на 10 сентября.

В Туле на пересечении Одоевского шоссе и улицы Парковой изменят разметку на проезжей части. Работы проведут в ночь с 9 на 10 сентября: 

  • движение в сторону Одоева по крайней левой полосе возможно только по прямой, по крайней правой — направо;
  • движение в сторону Тулы по крайней левой возможно только налево, по крайней правой — прямо.

Дополнительно изменят конфигурации и режим работы светофора. Будет добавлена правоповоротная стрелка в поселок Петровский. 

— Переразметку произведут в целях исключения заторных ситуаций, — сообщили в администрации города. 

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Автор:
сегодня, в 11:38 0
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