Более 11 тысяч бюджетников в сентябре пополнят тульские вузы и колледжи

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Ход приемной кампании стал одним из главных вопросов повестки дня еженедельного оперативного совещания в региональном правительстве.

На предстоящий учебный год на программы высшего образования выделено 3094 бюджетных места. Заявления на обучение подали более 24000 человек. 307 студентов зачислены на целевое обучение. 55 человек приступят к обучению по четырем магистерским программам Передовой инженерной школы, созданной на базе ТулГУ.

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого с этого года действуют новые образовательные программы: технология и робототехника/экономика/безопасность жизнедеятельности, фармацевтические биотехнологии и другие.

По отдельной квоте в вузы зачислены 85 человек: 11 участников СВО и 74 ребенка участников СВО. В системе среднего профессионального образования в этом году выделено 7868 бюджетных мест. На 12 августа абитуриенты подали более 19100 заявлений.

Самыми востребованными традиционно остаются профессии и специальности в области общественной безопасности, медицины, образования, информационных технологий, электроники и машиностроения, а также программа «Профессионалитета» в сфере туризма.

В этом году работодатели впервые подавали заявки на целевое обучение в системе среднего профессионального образования с использованием портала «Работа в России». Более 1160 бюджетных мест закреплено заявками работодателей на целевое обучение в колледжах. Самыми активными заказчиками кадров стали предприятия химической отрасли, машиностроения, металлургии и оборонной промышленности.

В рамках проекта «Время героев 71» ветеранам СВО предоставлена возможность бесплатного получения второго среднего профессионального образования, однократное получение дополнительного профобразования и частичная компенсация затрат на получение высшего образования в тульских вузах, а также обучение по программам Корпоративного университета Правительства Тульской области и Центра «Мой бизнес».

Дмитрий Миляев поручил министру труда и социальной защиты Тульской области Татьяне Абросимовой напомнить участникам СВО и членам их семей о возможности получить образование по востребованным специальностям.