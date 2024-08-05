Тульские барельефы и витражи: историк Илья Кошкин представил книгу о монументальном искусстве советского периода

Фото Олеси Филиной.

Тульский историк и краевед Илья Кошкин представил книгу «Уходящая эпоха. Монументальное искусство периода советского архитектурного модернизма в Туле». В ней он собрал образцы монументальной живописи Тулы с середины 1950-х до начала 1990-х годов.

В книге — более 200 фотографий с подробным описанием каждого объекта.



Фото: группа «История Тулы» в соцсети ВКонтакте.

— Примеры искал несколько лет, фотографировал их, находил информацию об авторстве таких работ. Текст готовил с лета прошлого года. За это время консультировался с тульскими специалистами по вопросам идеологии, художественной ценности, техники выполнения работ, атрибутики обозначений, — рассказывает автор.

7 сентября состоится презентация краеведческой книжной серии Ильи Кошкина в Тульской областной научной библиотеке.