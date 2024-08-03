Туляка 9 месяцев насильно держали в подмосковном рехабе: его освободили полицейские

Кадр из видео SHOT

По информации телеграм-канала SHOT, пребывание в этом заведении обходилось родственникам пациентов в 100 тысяч рублей ежемесячно.

Несколько десятков человек держали в заложниках в рехабе в Подмосковье. Их освободили в ходе рейда полиции. Об этом сообщает SHOT. Пациентов морили голодом, не давали пить и всячески издевались. Среди пострадавших — 13-летняя девочка

Один из освобождённых — 37-летний туляк по имени Иван. Он рассказал, что оказался в «реабилитационном центре» после расставания с девушкой и длительного запоя.

В «элитном рехабе» отцу мужчины пообещали полностью избавить пациента от алкогольной зависимости за 100 тысяч в месяц. В коттедже в Мытищах Иван пробыл девять месяцев — владельцы рехаба убеждали его родственников постоянно продлевать «лечение».

Одному из пациентов удалось выбраться на волю — он сразу обратился в полицию. Силовики освободили пленников, которых было около 30 человек. Потерпевшие рассказали, что их насильно удерживали, запирали в комнатах, лишали еды, питья и сна. Владелец и сотрудники рехаба задержаны, ведётся следствие.