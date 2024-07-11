С 1 октября в Тульской области ограничат круглосуточную продажу алкоголя в «наливайках»

Время продажи алкогольной продукции в объектах торговли, расположенных в многоквартирных домах, ограничат. В рабочие дни так называемым «наливайкам» запретят продавать алкоголь с 22 до 14 часов, в выходные и праздники — с 22 до 12 часов. Данная норма уже работает в розничных магазинах. Соответствующие поправки в закон обсудили на заседании Тульской областной Думы.

— Деятельность заведений, осуществляющих продажу алкогольных напитков в многоквартирных домах, вызывает множество вопросов у местных жителей. По информации МВД, наблюдается рост нарушений в непосредственной близости от организаций, реализующих продукцию в многоквартирных домах, — отметил министр финансов Тульской области Александр Климов.

Данные поправки в закон вступят в силу с 1 октября 2024 года.

Напомним, ранее несколько депутатов высказались о запрете работы питейных заведений в многоквартирных домах.