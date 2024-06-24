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Партия «Новые люди» помогла начинающим предпринимателям из Тулы создать стартап интерактивных экскурсий

Партия «Новые люди» помогла начинающим предпринимателям из Тулы создать стартап интерактивных экскурсий

Финал пятого сезона программы «Я в деле» собрал 71 команду со всей России. Это авторы лучших бизнес-проектов, которые выиграли региональные этапы.

Привлечь внимание и интерес молодёжи к истории России, привить любовь к экскурсиям по исторически значимым местам — такую цель преследует команда студентов из Тульского государственного педагогического университета. Свой проект тульские студенты Алена Куслиева и Алина Симакина создали в рамках программы развития молодёжного предпринимательства «Я в деле» партии «Новые люди». Он был презентован в Москве. 

Финал пятого сезона программы «Я в деле» собрал 71 команду со всей России. Это авторы лучших бизнес-проектов, которые выиграли региональные этапы.

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— С каждым сезоном проекты становятся всё глубже и технологичнее. Студенты стремятся применить знания, полученные в вузе, на практике. Хотят приносить пользу окружающим, своей стране. Это пример настоящего деятельного патриотизма. Одновременно студенты учатся работать в команде. Многие потом становятся наставниками и помогают новичкам. Такой опыт пригодится в любой работе, — сказал лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

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Выставка проектов завершила пятый сезон программы «Я в деле». Она возобновится уже через несколько месяцев, когда стартует шестой сезон. Новые команды молодых предпринимателей под руководством наставников начнут двухмесячное обучение и параллельно создадут уникальные бизнес-идеи. Присоединиться к программе можно по ссылке явделе.рф.

Образовательная программа молодежного предпринимательства «Я в деле» инициирована в январе 2022 года и реализуется благотворительным фондом «Капитаны» при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи. Программу высоко оценил премьер-министр Михаил Мишустин. За 2,5 года она охватила более 235 тысяч студентов и старшеклассников. Они подготовили 11 тысяч проектов, многие из которых превратились в реальные стартапы.
 

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