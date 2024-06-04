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Старейшему сотруднику тульского УФСИН исполнилось 90 лет. До сих пор работает!
Фото УФСИН по Тульской области

Старейшему сотруднику тульского УФСИН исполнилось 90 лет. До сих пор работает!

Вячеслав Горбачев трудится в исправительной колонии с 1968 года.

4 июня свой юбилей отмечает старейший работник исправительной колонии №2 Вячеслав Горбачев.

Начальник УФСИН Иван Прокопенко сердечно поздравил ветерана,
пожелал ему крепкого здоровья и от лица всего коллектива выразил надежду, что, несмотря на столь солидный возраст, он продолжит свою трудовою деятельность в родном коллективе.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в исправительной колонии №2 Вячеслав Григорьевич трудится 56 лет. 3 января 1968 года он устроился в это учреждение, тогда это было УЮ-400/2, а в народе просто «промка», механиком цеха, в котором изготавливали переключатели мощности.

В верхнем ряду крайний справа.jpgВячеслав Горбачева в верхнем ряду крайний справа.

С приходом Вячеслава Горбачева во вверенном ему цехе производительность увеличилась в разы: стали делать 240 тыс. переключателей вместо 25 тысяч.

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За годы работы Вячеслава Горбачева сменилось 17 начальников. От былого производства уже ничего не осталась. Цех, в котором работал Вячеслав Григорьевич, давно реорганизован. Но коллектив считает его незаменимым: он и слесарь, и механик, и сантехник. А еще, Вячеслав Григорьевич – член сборной учреждения по волейболу и председатель местной организации ветеранов УИС.

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По словам Вячеслава Горбачева, главный секрет долголетия – активный образ жизни, увлечение спортом, купание в проруби и ежедневный труд.

Без имени-1.pngУ Чулковского моста в 1965 году.

– Веду здоровый образ жизни, алкоголь и сигареты – не воспринимаю совсем. Просыпаюсь рано, иду на работу всегда пешком. Вечером стараюсь работать на огороде. В прошлом году закончил строительство мансарды. Люблю читать, но с возрастом зрение подводит. Для меня сейчас нет большего удовольствия, чем послушать классическую музыку, – поделился Вячеслав Горбачев. 

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