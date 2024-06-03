  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Сотрудники центра по маломерным судам оштрафовали двоих туляков - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Сотрудники центра по маломерным судам оштрафовали двоих туляков
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сотрудники центра по маломерным судам оштрафовали двоих туляков

Сотрудники ГИМС МЧС проводят подобные рейды регулярно.

В минувшие выходные спасатели патрулировали зону реки Ока в Алексинском районе. 

Сотрудники МЧС проверили документы у судоводителей и провели с ними профилактические беседы о безопасности на водных объектах.

– За время патрулирования на нарушителей было поставлено 2 протокола по ч.2 ст. 11.7 КоАП РФ на двух нарушителей. Судоводители осуществили преднамеренную стоянку судна на якоре в запрещенном месте, – отметили в пресс-службе ведомства.

photo_2024-06-03_14-43-06.jpg

Подобные рейды сотрудники ГИМС МЧС проводят на регулярной основе с целью снижения риска гибели и травмирования людей на водоемах.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:52 0
Другие статьи по темам
Событие
рейд ГИМС
Место
ГУ МЧС России по Тульской областиАлексинский районрека Ока

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле на улице Тимирязева Chevrolet сбил 11-летнего велосипедиста
В Туле на улице Тимирязева Chevrolet сбил 11-летнего велосипедиста
В Тульской области приставы и инспекторы ДПС будут ловить должников на дороге
В Тульской области приставы и инспекторы ДПС будут ловить должников на дороге
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.