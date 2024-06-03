Сотрудники центра по маломерным судам оштрафовали двоих туляков

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В минувшие выходные спасатели патрулировали зону реки Ока в Алексинском районе.

Сотрудники МЧС проверили документы у судоводителей и провели с ними профилактические беседы о безопасности на водных объектах.

– За время патрулирования на нарушителей было поставлено 2 протокола по ч.2 ст. 11.7 КоАП РФ на двух нарушителей. Судоводители осуществили преднамеренную стоянку судна на якоре в запрещенном месте, – отметили в пресс-службе ведомства.

Подобные рейды сотрудники ГИМС МЧС проводят на регулярной основе с целью снижения риска гибели и травмирования людей на водоемах.