Администрация о провале дороги на ул. Пушкинской: «Из-за осадков асфальт дал естественную просадку»

Фото Елены Адовой.

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, «АО „Тулагорводоканал“ проводил работы по устранению аварийной ситуации на сети водоснабжения. В настоящее время утечка устранена. Асфальт в месте производства работ в связи с выпадением осадков дал естественную просадку. Силами ресурсоснабжающей организации запланированы работы по подсыпке места разрытия щебнем».

Ранее Myslo сообщал, что 2 июня в Туле на пересечении улиц Свободы и Пушкинской провалился асфальт. Провал диаметром около 1-1,5 м появился посередине перекрестка.