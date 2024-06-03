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Более 9 тыс. туляков получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
Фото freepik.ru.

Более 9 тыс. туляков получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве

Об этом рассказали в пресс-службе регионального Соцфонда.

Право на повышенные выплаты имеют неработающие пенсионеры, стаж работы которых в сфере сельского хозяйства составляет не менее 30 лет.

Как отметили в Соцфонде, при назначении доплаты за «сельский» стаж учитывается работа по специальностям из утвержденного Правительством РФ списка — всего 500 наименований. В 30-летний стаж включается не только время работы, но и периоды ухода за ребенком, служба в армии, отпуска и больничные, которые были у гражданина во время труда в сельхозсфере.

В нашем регионе повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве получают более 9 тыс. туляков.

Размер доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты по старости или инвалидности.

Никаких заявлений и справок для назначения надбавки не требуется: право на нее определяется в момент оформления страховой пенсии.

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Место
отделение Соцфонда России по Тульской области
 

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