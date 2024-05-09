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Участникам СВО, которые проходят лечение в госпитале, передали подарки от Алексея Дюмина

Участникам СВО, которые проходят лечение в госпитале, передали подарки от Алексея Дюмина

В преддверии Дня Победы представители правительства Тульской области навестили бойцов.

От имени губернатора и жителей области заместитель председателя Правительства региона Ольга Гремякова поздравила военнослужащих с 79-й годовщиной победы Великой Отечественной войны.

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- Вы — прямые потомки и наследники поколения победителей. Сегодня, как и во времена Великой Отечественной, весь наш народ сплотился — на передовой и в тылу. Я уверена, что Победа будет за нами, — сказала Ольга Гремякова.

Она отметила, что Алексей Дюмин всегда с особым вниманием относится к бойцам и ветеранам. Он неоднократно лично встречался с участниками специальной военной операции и находится на постоянной связи с командирами подразделений, где служат туляки, по их запросам направляет туда дополнительную технику, оборудование и все необходимое для выполнения боевых задач.

Ольга Гремякова передала военнослужащим подарочные наборы и пожелала им скорейшего выздоровления. Для них был организован праздничный концерт с участием культурного центра МВД России по Тульской области. 

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