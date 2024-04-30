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СМИ: Скончавшиеся в забуксовавшей машине в Тульской области – рыбаки из Подмосковья

СМИ: Скончавшиеся в забуксовавшей машине в Тульской области – рыбаки из Подмосковья

Товарищей без признаков жизни обнаружил их друг.

Жители Подмосковья втроем приехали вечером 29 апреля в Веневский район Тульской области на рыбалку. Местом для нее выбрали реку Осетр недалеко от деревни Звойские Выселки.

Ночью третий товарищ и обнаружил 25-летнего и 26-летнего мужчин мертвыми в машине, сообщает РЕН ТВ. Транспортное средство завязло в глубокой луже, еще не высохшей после разлива реки при паводке.

По информации Myslo, вода могла попасть в глушитель, в результате чего выхлопные газы наполнили салон, став причиной смерти водителя и пассажира.

Чтобы достать машину из лужи пришлось просить о помощи «JeepHelp».

Следователи начали доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой установят точную причину смерти мужчин.

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