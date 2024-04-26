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За пьяную езду у жителя Богородицка в пользу государства конфисковали Nissan
Фото из архива Myslo.

За пьяную езду у жителя Богородицка в пользу государства конфисковали Nissan

Помимо этого, мужчина еще выплатит штраф.

Богородицкий межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который обвинялся по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Суд установил, что днем 29 января мужчина ездил по городу пьяным за рулем автомобиля Nissan Qashqai. Его остановили сотрудники ДПС. Согласно результатам освидетельствования, концентрация паров этанола в воздухе, выдыхаемом водителем, составила 0,392 мг/л. 

Выяснилось, что в 2023 году мужчина уже был оштрафован за пьяную езду и лишен прав на полтора года. Водительское удостоверение он сдал в ОГИБДД МОМВД России «Богородицкий».

Приговором суда автомобилисту назначен штраф 220 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

По вступлению приговора в законную силу Nissan будет конфискован и обращен в собственность государства.

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