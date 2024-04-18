У центра по маломерным судам Тульской области появился новый руководитель

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В региональном спасательном ведомстве назначили нового руководителя Центра ГИМС по Тульской области. Как сообщили в пресс-службе МЧС, им стал Александр Лукьянов.

18 апреля в управлении состоялось знакомство личного состава с новым руководителем Центра государственной инспекции по маломерным судам. Его представил коллегам глава тульского ведомства Алексей Павлов.

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Александр Лукьянов родился в Ставрополе 6 декабря 1983 года. Он получил высшее образование, закончив Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности «защита в чрезвычайных ситуациях» в 2006 году, Северо-Кавказский социальный институт по специальности «юриспруденция» в 2009 году.

С 2007 по 2022 год новый руководитель Центра ГИМС МЧС России проходил службу в подразделениях ГУ МВД России по Ставропольскому краю в должностях среднего и старшего начальствующего состава. Его наградили ведомственными медалями «За отличие в службе».